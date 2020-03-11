وزير الزراعة أصدر قرارين متعلقين بالخضار والفاكهة والزهور المستوردة

أصدر وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ قرارًا يحمل الرقم 171/1، ينصّ على: "- المادّة الأولى: يخضع استيراد الخضار و​الفاكهة​ من ​اليمن​ إلى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة. - المادّة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في ​الجريدة الرسمية​ ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

كما أصدر قرارًا ثانيًا يحمل الرقم 172/1، ينصّ على: Advertisements "- المادّة الأولى: خلافًا لأي نص أو قرار آخر، يخضع استيراد الزهور والورود بكلّ أنواعها إلى إجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة. - المادّة الثانية: يقدّم الطلب عبر أصحاب العلاقة مباشرةً إلى مديرية الثروة الزراعية في ​وزارة الزراعة​. - المادّة الثالثة: يلغى أي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار. - المادّة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

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