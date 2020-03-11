حسن مراد: شكلنا وحدة تعقيم صحية لخدمة أهل البقاع الغربي وراشيا والأوسط

أعلن النائب حسن مراد عن تشكيل "وحدة التعقيم الصحية والتي ستكون متأهبة دوما لخدمة أهلنا في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ والأوسط حيث سيتم توزيع المناديل المعقمة على كل طلاب مدارس المنطقة".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أفاد أنه "تم توزيع 10 الاف وحدة من معقمات اليدين على المارة عند تقاطع الطرق الرئيسية. كما ستقوم وحدة الطوارىء بتعقيم المدارس والقاعات العامة ودور العبادة وأي مكان عام تحدده ​البلديات​ ضمن نطاقها".

وتمنى أن "يحمي الله وطننا والإنسانية جمعاء من الأوبئة والشرور".