اقفال الدوائر الإدارية في سرايا جبيل وتدابير إحترازية تلافيا لانتشار كورونا

أقفلت الدوائر الإدارية في ​سرايا جبيل​ التزاما بدعوة ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ بالإقفال لمدة ثلاثة أيام للقيام بأعمال التعقيم، إلا للضرورات القصوى، في حين إتخذت المؤسسات العامة في ​القضاء​ تدابير إحترازية تلافيا لإنتشار ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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