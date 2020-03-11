فضل الله أعلن التوقّف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

أعلن السيّد ​علي فضل الله​ التوقّف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مسجد الحسنين في ​حارة حريك​، إضافةً إلى كافّة المساجد التي تشرف عليها مؤسّسات السيّد ​محمد حسين فضل الله​.

وأكد في بيان أنه و"حرصاً منّا على الأخذ بمبدأ الوقاية، ولسلامتكم وسلامة الجميع، فإنّنا نعلن التوقّف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مسجد الحسنين، وفي كافّة المساجد التي تشرف عليها مؤسّسات السيّد محمد حسين فضل الله حتى إشعار آخر، وريثما ينحسر هذا الوباء، وتكون هناك ظروف أفضل".