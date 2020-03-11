زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر يضرب جنوب ایران

اعلن مركز رصد الزلزال في مدينة شيراز التابع لمؤسسة الجيوفيزيا لجامعة طهران أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة خان زنيان التابعة لمدينة شيراز جنوب ​ايران​، مشيرا الى أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي الطول الجغرافي 52.17 والعرض الجغرافي 29.62 درجة وفي عمق 8 كم تحت سطح الارض وعلي بعد 6 کیلومترات عن خان زنیان و33 كيلومترا عن مدينة شيراز. وأكد أنه لم ترد لغاية الان اي ​تقارير​ عن وقوع اضرار جراء الزلزال.

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