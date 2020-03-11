اقتتال مسلح بين الفصائل الموالية لتركيا بمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه أُفيد عن "اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، بين مجموعة تابعة لفصيل عاصفة الشمال من طرف، ومقاتلين من منطقة منغ من طرف آخر، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، وسط حالة ذعر من الأهالي".
وأكد المرصد أنه "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال هذا، وكان المرصد السوري نشر في الـ 20 من الشهر الفائت، أنه دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، على الطريق الواصل بين قريتي سكرية كبيرة وجب النعسان بريف حلب الشمالي الشرقي".
وأكد أن "عناصر من أحرار الشام هاجموا آخرين من فصيل جيش الأحفاد، إثر خلاف فيما بينهما على تهريب أغنام إلى مناطق سيطرة القوات الكردية شمال حلب، قُتل خلالها عنصرين اثنين على الأقل وجرح آخرين من الطرفين".
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