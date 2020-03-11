وزير الصحة السوري تفقد معبر جوسيه ضمن الإجراءات الإحترازية المتعلقة بكورونا

تفقد وزير الصحة السوري ​نزار يازجي​ ومحافظ حمص ​طلال البرازي​، مركز الهجرة والجوازات في ​جوسيه​ معبر جوسيه الحدودي بين سورية ولبنان في ​منطقة القصير​ ب​ريف حمص​ الجنوبي الغربي للاشراف ومتابعة الاجراءات الاحترازية المتعلقة ب​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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