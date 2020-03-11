تسجيل ثالث حالة وفاة في ألمانيا بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عن تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في البلاد.
تجدر الإشارة إلى ان ألمانيا أعلنت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى التي تم تسجيلها بلغ أكثر من 200 حالة في غضون 24 ساعة.
وأوضحت السلطات الصحية أن هذه الحالات تم تسجيلها في الولايات الست الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس وهي شمال الراين فيستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبرج وهيسن وسكسونيا السفلى وبرلين.
وقد ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1139 حالة، نصفها تقريبا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد. وكان قد تم الإعلان أمس عن أول حالتي وفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا كلاهما منحدران من ولاية شمال الراين-فيستفاليا.
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