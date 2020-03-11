إرتفاع عدد وفيات "كورونا" في إيران إلى 354 والمصابين إلى 9000 والمتعافين إلى 2959

كشف مدير مركز الإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال​إيران​ي کیانوش جهانبور، أنّ "وفقًا للنتائج المختبريّة، فقد تمّ خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 958 حالة جديدة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 9 آلاف لغاية الآن".

وأعلن أنّ "للأسف، توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 63 من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 354 شخصًا"، لافتًا إلى أنّ "لحسن الحظ، إنّ إجمالي عدد المتعافين من "كورونا" قد بلغ 2959 شخصًا".