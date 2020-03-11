أعلنت السفارة الأميركية في هانوي، في بيان، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أكملت ثاني زيارة لحاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" والقطع المرافقة لها إلى فيتنام، وقد استمرّت خمسة أيام".
وأوضح السفير دانييل كريتنبرينك، أنّ "الزيارات من هذا النوع لا تعزّز فحسب شراكة الولايات المتحدة مع فيتنام، بل تواصل أيضًا ضمان إرساء السلام والاستقرار وحريّة التجارة في أنحاء المنطقة".
وتأتي الزيارة في أعقاب توقّف لحاملة الطائرات "كارل" فينسون في فيتنام في آذار 2018، فيما كانت أوّل زيارة من نوعها منذ نهاية حرب فيتنام في عام 1975، في تأكيد على نمو العلاقات الاستراتيجيّة بين هانوي وواشنطن.
وعادةً ما تعبر حاملات الطائرات الأميركيّة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وتكون بشكل روتيني تحت رقابة سفن البحرية الصينيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا في هانوي: إتمام ثاني زيارة لحاملة طائرات "ثيودور روزفلت" إلى فيتنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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