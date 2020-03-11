الدفاع التركية: القضاء على 4 "إرهابيين" من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان، "القضاء على 4 من "إرهابيّي" منظمة "بي كا كا" في منطقة هاكورك شمالي ​العراق​، بعد رصد تحرّكاتهم في منطقة هاكورك"، لافتةً إلى "استمرار العمليّات العسكريّة ضدّ المنظمة في المنطقة بحزم".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيّين وعناصر الأمن والجيش؛ بحسب مزاعم الجانب التركي".