"واشنطن بوست" تحث موظفيها على العمل من المنزل مع تفشي فيروس كورونا

أعلن ناشر صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ومديرها التنفيذي فريد ريان، في مذكرة "أننا قررنا بدء تشجيع (ولكن ليس تكليفا) الموظفين للعمل من المنزل إذا كان عملك واحتياجاتك من المعدات تجعل القيام بذلك أمرا ممكنا، بدءا من الغد وحتى نهاية الشهر"، مؤكدا "أننا ننوي مواصلة عملياتنا بكامل طاقتنا حتى مع ذلك التغيير في مواقع الموظفين، بينما نحصل على مزيد من المعلومات من مراكز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها والمسؤولين المحليين، فإننا سنواصل تقييم ذلك الموقف وسنُعلمكم إذا اقتضت الحاجة المزيد من التغييرات".

يأتي ذلك بعدما وصل عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ إلى 849 حالة في 30 ولاية، فيما توفي 27 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالفيروس.