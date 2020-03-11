الصحة الإيرانية: 63 وفاة إضافية بكورونا ما يرفع الحصيلة إلى 354 وفاة

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانوش جهانبور في ​مؤتمر​ صحافي أنه " "بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19) ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة"، معربا عن أسفه لأنه "في ​الساعات​ الـ24 الماضية، وردتنا ​تقارير​ عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا".

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