روحاني دعا الإيرانيين لتجنب التنقل داخل البلاد: نحاول السيطرة على انتشار كورونا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، المواطنين الإيرانيين الى "تجنب التنقل داخل البلاد، وأرجو من الإيرانيين العمل بالنصائح الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا"، مشددا على "أننا نحاول السيطرة على انتشار الفيروس".
وأكد في كلمة له خلال اجتماع للحكومة بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن "الحكومة تعمل على إعادة الحياة الطبيعية للناس وتأمين كل حاجاتهم"، جازما أن "الحكومة بكافة وزاراتها تعمل على منع انتشار الفيروس".
وأعلن روحاني أن "كل ما يتردد عن ابتعادي ووزير الداخلية عن أزمة كورونا غير صحيح فنحن نعمل على حلها مع وزير الصحة"، مشيرا الى أن "القوات المسلحة نزلت إلى الساحات في إطار الجهود لمكافحة انتشار الفيروس".
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