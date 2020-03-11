ميركل: 70 في المئة من سكان ألمانيا معرضون للإصابة بكورونا

لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، في كلمة خلال جلسة الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي إلى أنه "من الممكن إصابة ما يتراوح بين 60 إلى 70 في المئة من سكان ​ألمانيا​ بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد".

تجدر الإشارة إلى ان ألمانيا أعلنت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى التي تم تسجيلها بلغ أكثر من 200 حالة في غضون 24 ساعة.

وأوضحت السلطات الصحية أن هذه الحالات تم تسجيلها في الولايات الست الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس وهي شمال الراين فيستفاليا و​بافاريا​ وبادن فورتمبرج وهيسن وسكسونيا السفلى و​برلين​.

وقد ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1139 حالة، نصفها تقريبا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد. وكان قد تم الإعلان أمس عن أول حالتي وفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا كلاهما منحدران من ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

