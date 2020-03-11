عاجل.. واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن سجناء أمريكيين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن طالبت وزارة الخارجية الأميركية إيران بالإفراج عن سجناء أميركيين خشية إصابتهم بكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.