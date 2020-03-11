تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - هاينزبرج- (د ب أ): سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم أن المريض توفي في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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