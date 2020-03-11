جنوب أفريقيا تسجل 6حالات إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج- (د ب ا):
أعلنت جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص سافروا لأوروبا.
وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إنه ثبت إصابة 13 شخصا بالفيروس في البلاد.
وتعود الحالات الجديدة لسيدة، 33 عامًا، قادمة من إيطاليا و رجل، 34 عامًا، وسيدة، 33 عامًا، قادمين من ألمانيا ورجل، 57 عامًا، قادم من النمسا وإيطاليا وآخر، 40 عامًا، قادم من البرتغال و شخص، 36 عامًا، كان قد زار عدة دول منها ألمانيا والنمسا وسويسرا وتركيا.
وأضاف المعهد" بعض المرضى في المستشفى بالفعل، في حين، الذين لم تظهر عليهم أعراض يخضعون لعزل ذاتي".
ويشار إلى أن هناك أكثر من 110 ألاف شخص أصيبوا بالفيروس حتى الان. وقد سجلت منظمة الصحة العالمية 99 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في تسع دول أفريقية هى الجزائر والكاميرون ومصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتوجو وتونس.
وأعلنت السلطات في بوركينافاسو والكونغو تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس، تعود لأشخاص زاروا أوروبا.
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