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ميركل تعرب عن تضامنها مع إيطاليا في أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تضامنها مع إيطاليا في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين إن التقارير الواردة من هناك "تُحزننا"، مضيفة أن ألمانيا تتعاطف بشدة مع المواطنين في إيطاليا وتأمل أن تُحدث الإجراءات الصارمة المتخذة هناك إلى تحول نحو الأفضل.

وأوضحت ميركل أن تقييد ألمانيا تصدير مستلزمات الحماية الطبية بتصاريح لا يعني عدم تصديرها على الإطلاق، وقالت: "لكن يتعين علينا أن نعلم أنها تصل إلى الأيدي المستحقة والجهات المستحقة".

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