محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تضامنها مع إيطاليا في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).
وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين إن التقارير الواردة من هناك "تُحزننا"، مضيفة أن ألمانيا تتعاطف بشدة مع المواطنين في إيطاليا وتأمل أن تُحدث الإجراءات الصارمة المتخذة هناك إلى تحول نحو الأفضل.
وأوضحت ميركل أن تقييد ألمانيا تصدير مستلزمات الحماية الطبية بتصاريح لا يعني عدم تصديرها على الإطلاق، وقالت: "لكن يتعين علينا أن نعلم أنها تصل إلى الأيدي المستحقة والجهات المستحقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تعرب عن تضامنها مع إيطاليا في أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.