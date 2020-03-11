محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع أمن المنافذ، حملات موسعة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر فبراير 2020 عن ضبط 173 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – أقمشة – أمتعة شخصية - مستحضرات طبية وتجميل – أدوية وعقاقير طبية بشرية– مستلزمات طبية – مواد غذائية – هواتف محمولة بمشتملاتها – ساعات يد– مستلزمات حاسب آلي – بطاريات ساعات – كاميرات مراقبة – حقائب سفر– سماعات فوانيس– أحذية رياضية – عدد يدوية جديدة وقطع غيار مستعملة – قطع غيار السيارات – ماكينات صيد – معدات كهربائية – معدات تربية دواجن – أوراق طباعة – قطع غيار موتوسيكلات – محركات بحرية – شيشة إلكترونية ومستلزماتها – سجائر أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 33 مليون جنيه .
كما ضبط 13 قضية تهريب مبالغ مالية عملات مختلفة بإجمالي مبالغ مضبوطة بالجنيه المصري وما يعادله من العملات الأجنبية بأكثر من 3 مليون جنيه، 4 قضايا تهريب (عملات وقطع معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة)، وقضيتين بمضبوطات بلغت (5كيلو جرام مشغولات فضية – 10 خواتم مرصعة بالألماس وزنت 85 جرام) .
وتكللت الجهود المبذولة عن ضبط 98 قضية هجرة غير شرعية – 50 قضية تسلل وتزوير مستندات متنوعة، 33 قضية تهريب مخدرات، و6 الاف و878 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 6968 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط 98 واقعة هجرة غير الشرعية و173 قضية تهريب بتعويضات بلغت 33 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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