إحباط 98 واقعة هجرة غير الشرعية و173 قضية تهريب بتعويضات بلغت 33 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ، حملات موسعة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر فبراير 2020 عن ضبط 173 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – أقمشة – أمتعة شخصية - مستحضرات طبية وتجميل – أدوية وعقاقير طبية بشرية– مستلزمات طبية – مواد غذائية – هواتف محمولة بمشتملاتها – ساعات يد– مستلزمات حاسب آلي – بطاريات ساعات – كاميرات مراقبة – حقائب سفر– سماعات فوانيس– أحذية رياضية – عدد يدوية جديدة وقطع غيار مستعملة – قطع غيار السيارات – ماكينات صيد – معدات كهربائية – معدات تربية دواجن – أوراق طباعة – قطع غيار موتوسيكلات – محركات بحرية – شيشة إلكترونية ومستلزماتها – سجائر أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 33 مليون جنيه .

كما ضبط 13 قضية تهريب مبالغ مالية عملات مختلفة بإجمالي مبالغ مضبوطة بالجنيه المصري وما يعادله من العملات الأجنبية بأكثر من 3 مليون جنيه، 4 قضايا تهريب (عملات وقطع معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة)، وقضيتين بمضبوطات بلغت (5كيلو جرام مشغولات فضية – 10 خواتم مرصعة بالألماس وزنت 85 جرام) .

وتكللت الجهود المبذولة عن ضبط 98 قضية هجرة غير شرعية – 50 قضية تسلل وتزوير مستندات متنوعة، 33 قضية تهريب مخدرات، و6 الاف و878 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 6968 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.