سقوط 3 تجار مخدرات قبل بيعهم 2 كيلو حشيش وهيروين في عين شمس والمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 تجار مخدرات قبل بيعهم 2 كيلو حشيش وهيروين بعين شمس والمطرية.

أثناء مرور العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، وبصحبته القوة المرافقة، تم ضبط "ه. ن. ع" 24 سنة عاطل ومقيم مساكن عين شمس، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية "كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.260 كيلو جرام، كمية من مادة البودر المخدر وزنت 50 جرام، مبلغ مالي 770 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

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كما تمكن المقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، من ضبط "س. م. م" 64 سنة عاطل ومقيم عين شمس، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 659 فئة " ب" عين شمس، والسابق اتهامه في 15 قضية أخرهم 16149 لسنة 2012م عين شمس "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية "كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 95 جرام، مبلغ مالي 250 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن الرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "ت. م. ت" 36 سنة عاطل ومقيم الزيتون، اثناء تواجده بالمطرية، وبحوزته المضبوطات التالية "كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 160 جرام، مبلغ مالي 300 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، جاري تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.