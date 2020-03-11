عامل يستعين بـ 5 طلاب لاستدراج أجنبي وسرقة أمواله بالإكراه في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل، استعان بـ 5 طلاب، وسرقوا أجنبي بالإكراه، بعد التعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي، واستولوا على الفيزا كارت وسحبوا منها أموال في المعادي .

أثناء مرور المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، والرواد عيد توفيق، وإسلام سعيد، وكريم عكاشة، ومحمد علي، ومحمد حسام فوزي، وأحمد بهجت، ضباط مباحث القسم، بشارع مصر حلوان الزراعي، تمكنوا من ضبط "و. أ. م" 24 سنة عامل بشركة ومقيم في حلوان، وسابق اتهامه في القضية رقم 17691 لسنة 2017م حلوان "سرقة مسكن"، وبحوزته المضبوطات التالية " 2 طبنجة صوت ماركة (ماجنم، ريتاى)، تركي الصنع، 57 طلقة صوت، 2 جراب طبنجة، فيزا كارد تابعة لبنك أجنبي باسم نارمين أرورا.

وبمناقشته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن مصدر الفيزا كارت المضبوطة، بحوزته أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة" ن. أ" 41 سنة ومقيم فندق بمنطقة قصر النيل، (ويحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية).

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وأضاف بسابقة تعرفه على الأخير من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي فجاءت في ذهنه فكرة سرقته، فاستعان بكل من"ع. م. ع" 21 سنة طالب ومقيم حلوان، "ع. غ. ب" 21 سنة طالب، "م. أ. ع" 21 سنة طالب، "م. م. م" 20 سنة طالب، "ع. . ع" 20 سنة طالب، لتنفيذ مخططه، وقام باستدراج المجني عليه لمنطقة زهراء المعادي، وفور وصوله قام وباقي المتهمين باصطحابه لمنطقة المعراج، وتهديده بالطبنجات الصوت المضبوطة بحوزته والاستيلاء منه علي الفيزا كارد الخاصة به وتحصلوا منه علي الرقم السري كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

وعقب ذلك قاموا بسحب مبلغ مالي 100.000 ألف جنيه من حسابه الخاص، وتم بإرشاده ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم المضبوطات التالية "مبلغ مالي 27.400 ألف جنيه " من متحصلات الواقعة "، 2 هاتف محمول ماركة " أيفون، سامسونج "، 4 خرطوشة سجائر ماركات مختلفة " ميريت، مارلبورو أبيض "، 4 شيشة اليكترونية، 2 عبوة زيت خاصة بالشيشة الالكترونية، ولاعة سجائر، خاتم اكسسور، 2 حظاظه يد، 2 حجر شحن بطارية".

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بأن المضبوطات بحوزتهم قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة، وبالاستعلام عن المجني عليه بمحل إقامته بالبلاد بالفندق وتبين مغادرته البلاد بتاريخ 29 فبراير الماضي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5008 لسنة 2020م جنح المعادي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.