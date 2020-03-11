"المركزي الأوروبي" يحذر من تعرض القارة لصدمة اقتصادية بسبب كورونا

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من تعرض دول القارة الأوروبية لصدمة اقتصادية كبيرة شبيهة بالأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، ما لم يتحرك قادة القارة العجوز سريعا من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة (بلومبرج) الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها - عبر خاصية (الفيديو كونفرنس) اليوم الأربعاء - "إن لاجارد حذرت قادة الدول الأوروبية من أنهم قد يطالعون سيناريو سيء يعيد للأذهان الأزمة المالية الكبرى عام 2008،

ما يستدعي اتخاذ رد فعل سريع".وأضافت لاجارد أن دوائر صنع القرار داخل المركزي الأوروبي سيبحثون كافة الحلول والسبل المناسبة خلال اجتماعهم المقرر هذا الأسبوع من أجل احتواء تداعيات "كورونا" الذي ضرب العديد من بلدان القارة، موضحة أنه من بين الحلول توفير خطة تمويل وسيولة نقدية لدعم الأسواق.وأكدت أن فاعلية هذه التدابير المقترحة مرهونة بدعم الحكومات لها، ومقترنة بخطوات أخرى لضمان استمرار البنوك في إقراض الشركات المنكوبة.ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة غدا /الخميس/، وربما يعمد إلى توسيع حزمة التيسير النقدي، حيث بدأت العديد من الشركات العاملة داخل منطقة العملة الموحدة "يورو" أن تشعر بوطأة الأضرار الناجمة عن تفشي كورونا ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لها لتفادي إعلان معظم تلك الشركات إفلاسها.وتعد إيطاليا أكثر دول القارة الأوروبية تضررا، حيث تعاني من ارتفاع مطرد في الإصابات والوفيات على حد سواء، ما أدى إلى تطبيق إجراءات العزل الصحي في جميع أنحاء البلاد.