ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ "كورونا" إلى 20 حالة في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 20 حالة. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحالة لصبي يبلغ من العمر 14 عاما، وتم عزله في أحد مستشفيات مدينة "سكاردو" بمنطقة "جيلجيت-بالتيستان" شمالي باكستان.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. أن الحالة لصبي يبلغ من العمر 14 عاما، وتم عزله في أحد مستشفيات مدينة "سكاردو" بمنطقة "جيلجيت-بالتيستان" شمالي باكستان.وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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