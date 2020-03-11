ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ" كورونا" إلى 64 حالة في التشيك

أعلنت التشيك اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 64 حالة.
وذكر راديو (براغ) الدولي، أن من بين الحالات الجديدة طفل يبلغ من العمر عامينومواطنين اثنين أمريكيين، مشيرًا إلى أن معظم حالات الإصابة بالفيروس تتراوح أعمارها بين 21 عامًا و64 عامًا.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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