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تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

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أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المستشارة الألماني، أنجيلا ميركل التي توضح من خلالها توقعات الخبراء باحتمال إصابة 60 إلى 70 في المئة من

السكان في ألمانيا بفيروس كورونا.
وكانت ميركل حثت دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق الجهود  للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا

وأكد أنه لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية.
 

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