ارتفاع المصابين بـ "كورونا" في إيران إلى 9000 شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 بعد تسجيل 63 وفاة جديدة. إلى 354 بعد تسجيل 63 وفاة جديدة. كما أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9000 بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

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