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ميركل: احتمال إصابة 60 إلى 70 % من سكان ألمانيا بكورونا

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن الخبراء يتوقعون احتمال إصابة 60 إلى 70 في المئة

من السكان في ألمانيا بفيروس كورونا.

وأوضحت أنه لا يمكن عزل البلاد

عن بعضها البعض في القارة الأوروبية.
وحثت أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا
 
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