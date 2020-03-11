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وزير الطاقة الروسي يؤكد استمرار الحوار مع "أوبك"

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 صرَّح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الحوار مستمر مع دول منظمة "أوبك"، مشيرًا إلى أن بلاده سترسل ممثلًا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف "أوبك+" المقرر عقده في

الثامن عشر من مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأضاف الوزير الروسي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية

أن ممثل روسيا سيشارك في أعمال الاجتماع القادم، مشيرًا إلى أن تعاون(موسكو) في إطار "أوبك+" مستمر ولم يتغير، حيث تقوم بمراقبة الوضع في سوق النفط.


وحوَّل الوضع الراهن في سوق النفط العالمية، أوضح أن الوضع غير مستقر بسبب تفشي فيروس "كورونا".
 

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