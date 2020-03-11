وزير الطاقة الروسي يؤكد استمرار الحوار مع "أوبك"

صرَّح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الحوار مستمر مع دول منظمة "أوبك"، مشيرًا إلى أن بلاده سترسل ممثلًا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف "أوبك+" المقرر عقده فيالثامن عشر من مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أن ممثل روسيا سيشارك في أعمال الاجتماع القادم، مشيرًا إلى أن تعاون(موسكو) في إطار "أوبك+" مستمر ولم يتغير، حيث تقوم بمراقبة الوضع في سوق النفط.
وأضاف الوزير الروسي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية
وحوَّل الوضع الراهن في سوق النفط العالمية، أوضح أن الوضع غير مستقر بسبب تفشي فيروس "كورونا".
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