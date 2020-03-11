استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فتى أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات فوق جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين وفا
يشار إلى أن 17 مواطنا فلسطينيًّا أصيبوا بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع، وبينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل العرمة.
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