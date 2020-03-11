كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 01:13 مساءً - مشاركة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من السابق في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، إذا لم يتم الالتزام بوقف لإطلاق النار جرى الاتفاق عليه الأسبوع الماضي. وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، قال أردوغان إن انتهاكات صغيرة قد بدأت لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا، مضيفا أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.