بنس : سنصدر توصيات لوقف انتشار كورونا في الولايات الأربع الأكثر تضررا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الثلاثاء، إن السلطات الاتحادية ستكشف خلال الساعات القادمة عن توصيات تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا في الولايات الأربع الأكثر تضررا حتى الآن.
وأشار بنس للصحفيين في البيت الأبيض: “سنعمل خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ليس فقط مع ولاية واشنطن ولكن مع كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وسنكشف عن توصياتنا. توصيات السي دي سي” في إشارة إلى المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكان “الكونغرس” قد وافق على خطة طارئة لصرف 8.3 مليارات دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس كورونا.
وحتى مساء الثلاثاء الحالي سجلت في الولايات المتحدة 950 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 30 حالة وفاة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في ولاية واشنطن مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 267 حالة.
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