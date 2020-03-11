البيت الأبيض يستعين بشركات التكنولوجيا لمكافحة “كورونا”

أعلن البيت الأبيض الأميركي، الأربعاء، أنه سيبحث مع شركات التكنولوجيا الكبيرة، كيفية مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال البيت الأبيض إنه سيلتقي بشركات كبيرة في مجال التكنولوجيا لتنسيق الجهود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا الجديد، سعيا للسيطرة على انتشار المرض القاتل، الذي أصاب نحو ألف شخص في الولايات المتحدة وحوالي 120 ألفا على مستوى العالم.

وأكد مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا أن اللقاء سيشمل شركات فيسبوك وغوغل وأمازون وتويتر وأبل ومايكروسوفت وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الاجتماع سيكون بقيادة كبير مسؤولي التكنولوجيا مايكل كراتسيوس، وأن بعض الشركات ستشارك عن بعد.

ويعقد المسؤولون في البيت الأبيض اجتماعات مع مسؤولين في شركات الطيران والقطاعين المالي والصحي لبحث سبل احتواء تبعات انتشار الفيروس، الذي تسبب بوفاة 28 شخصا في الولايات المتحدة، وما يزيد على 4 آلاف آخرين في أنحاء العالم.