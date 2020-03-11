تطورات “كورونا”..إصابات بالبحرين والكويت وإلغاء الجمعة بكربلاء

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنين بعد إجلائهم من إيران.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البحرينية بأنه “كشفت نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة من الوزارة ضمن خطة إجلاء المواطنين من إيران عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج، وسلامة 88 شخص تم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وتزامن إعلان البحرين للإصابات الجديدة مع إعلان وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي تعداد الحالات المصابة إلى 72، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوزارة: “التأكد من إصابة 3 حالات بفيروس كورونا، الحالة الأولى مرتبطة بالسفر إلى إيران، والحالة الثانية والثالثة من الجنسية المصرية والسودانية مخالطين بحالة مصابة بالفيروس ومرتبطة بالسفر لأذربيجان”.

وفي مدينة كربلاء العراقية أفاد بيان من إدارة المدينة الأربعاء، بأن العراق ألغى إقامة صلاة الجمعة في المدينة هذا الأسبوع بسبب المخاوف من فيروس كورونا، حسبما ذكرت “رويترز”.