كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد ومقتل الطيار

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز F-16، اليوم الأربعاء، في موقع عرض عسكري في العاصمة إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل الطيار بينما كان يتدرب في معرض جوي في يوم استقلال باكستان، حسبما ذكرت القوات الجوية. آخر الأخبار العاجلة في العالم || عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا Advertisements

أصيبت وزير الصحة البريطانية نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد، كما أفادت "بي بي سي عربية" في خبر عاجل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || فيروس كورونا يصل خامنئي

قررت منظمة التجارة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق كل اجتماعاتها بعد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

Advertisements