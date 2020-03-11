كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد ومقتل الطيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز F-16، اليوم الأربعاء، في موقع عرض عسكري في العاصمة إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل الطيار بينما كان يتدرب في معرض جوي في يوم استقلال باكستان، حسبما ذكرت القوات الجوية.

وقال متحدث باسم سلاح الجو لـ"رويترز" بالهاتف: "استشهد قائد الجناح نعمان أكرم في الحادث".

وأضاف المتحدث، أنه كان الطيار الوحيد في الطائرة.

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وذكرت القوات الجوية، أن فرق الإنقاذ تعمل في الموقع للتأكد مما إذا كانت هناك أي خسائر أخرى.

وأظهرت لقطات فيديو للهواة، أن الطائرة التي صنعت في الولايات المتحدة تبدو وكأنها فقدت السيطرة واشتعلت النيران في المقدمة قبل أن تصل إلى الأرض.

كانت الطائرة تشارك في البروفات لعرض جوي يوم باكستان في 23 مارس.