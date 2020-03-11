لاعبو رجاء بني ملال: “فرحانين بالانتصار الأول فالبطولة الاحترافية ” – فيديو

قال أيمن مجید حارس رجاء بني ملال، إن فريقه سجل فوزا مهما على سريع وادي زم (1/0)، هو الأول في الدوري المغربي، وأشاد بجميع اللاعبين والطاقم التقني للفريق.

وأضاف المتحدث ذاته، أن اداء الفريق تطور مع انطلاق مباريات الإياب، مشيرا إلی أنه بداية الفريق الملالي لتحقيق الانتصارات.