لاعبو رجاء بني ملال: “فرحانين بالانتصار الأول فالبطولة الاحترافية ” – فيديو

قال أيمن مجید حارس رجاء بني ملال، إن فريقه سجل فوزا مهما على سريع وادي زم (1/0)، هو الأول في الدوري المغربي، وأشاد بجميع اللاعبين والطاقم التقني للفريق.
وأضاف المتحدث ذاته، أن اداء الفريق تطور مع انطلاق مباريات الإياب، مشيرا إلی أنه بداية الفريق الملالي لتحقيق الانتصارات.
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