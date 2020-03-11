توقيف شخصين وحجز 28 كيلوغراما من مخدر الشيرا في عملية أمنية في طنجة

ألقت السلطات الأمنية في منطقة بني مكادة، مدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، القبض على شخص، كان موضوع ثلاث برقيات بحث تتعلق بتقديم شيكات بدون مؤونة، وإكراه بدني بموجب مبلغ مالي كبير.
العملية جاءت بعد ترصد فرقة الشرطة القضائية، ومراقبتها للمعني بالأمر، البالغ من العمر 44 سنة، والذي له سوابق قضائية، بعدما كان رفقة صديق له على متن سيارة نفعية على مستوى قنطرة بن ديبان، حيث تمت مباغتته، وتوقيفه في الحال، إذ أسفرت عملية تفتيش السيارة عن حجز 28 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
ووضع الموقوف رفقة صديقه رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
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