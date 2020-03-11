حاتم إدار يجمع الفنانين في حفل إطلاق عمله الجديد.. والدته حضرت للاحتفال معه-فيديو

أصدر الفنان حاتم ادار بداية الأسبوع الجاري، عملا غنائيا جديدا بعنوان ” Por Favor “، وأقام بمناسبة ذلك حفلا حضره عدد من فناني الساحة المغربية.

الأغنية الجديدة لحاتم إدار هي من كلمات وألحان مهدي محجور، وتوزيع عماد امراح، فيما أشرف على إخراج الكليب المخرج أنور المير، وقدصورت لقطاته شمال المملكة.

وتمنى إدار أن يشكل العمل الجديد، نقطة انطلاقة جديدة في مساره الفني، مؤكدا أن أكثر شيء مميز في الحفل هو حضور والدته، بعد شفائها من وعكة صحية.

واحتضن أحد الفنادق المصنفة في الدار البيضاء، حفل إطلاق إدار لجديده، بحضور عدد من الفنانين، من بينهم حميد الحضري، وحميد السرغيني، ومراد البوريقي، ومحمد عدلي، ومحسن صلاح الدين، وعبد الرحيم الصويري، وآخرون.