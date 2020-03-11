لمتدربي التكوين المهني.. وزارة التعليم تعلن صرف الشطرين الأول والثاني من المنحة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التكوين المهني- أن الشطرين الأول، والثاني من المنحة الدراسية، برسم السنة التكوينية 2019-2020، سيتم صرفه خلال هذا الأسبوع.
جاء ذلك في بلاغ للوزارة، وجهته إلى المتدربين الممنوحين، الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والمسجلين بمؤسسات التكوين المهني بمستويي التقني والتقني المتخصص.
ودعت الوزارة المتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى، الذين لم يسلموا بعد بيان التعريف البنكي (RIB) لمؤسساتهم، الإدلاء به في أقرب الآجال للمصالح المختصة، وذلك لتمكينها من صرف منحهم.
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