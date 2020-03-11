وزارة الصحة تؤكد تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتين جديديتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5.
وذكرت الوزارة في بلاغ صحفي، أن الأمر يتعلق بزوجة وابن السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي كانت قد أعلنت الوزارة أمس الثلاثا تأكيد إصابته.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين الجديدتين كانتا تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجرا التحليل المخبري بمعهد باستور، الذي أكد إصابتهمأ، فيما تم وضعهما حاليات تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مراكش.
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