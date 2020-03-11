في لقاء تشاوري مشترك.. البيجدي والإستقلال يؤكدان على مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي

التقت قيادتا حزبي العدالة والتنمية والإستقلال مساء الثلاثاء، في لقاء تواصلي وتشاوري بمقر إقامة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطرق إلى الوضع السياسي، ومراجعة المنظوومة الإنتخابية.

وذكر الحزبين في بلاغ مشترك، أن الإجتماع الذي جاء بمبادرة من سعد الدين العثماني ونزار بركة، قد جاء لتقاسم “لتقاسم وجهات النظر حول تطورات الوضع السياسي بالبلاد، وأمام التحديات المعقدة المطروحة اليوم أمام الفاعل الحزبي للنهوض بأدواره التأطيرية والتوجيهية والاقتراحية”.