التقت قيادتا حزبي العدالة والتنمية والإستقلال مساء الثلاثاء، في لقاء تواصلي وتشاوري بمقر إقامة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطرق إلى الوضع السياسي، ومراجعة المنظوومة الإنتخابية.
وذكر الحزبين في بلاغ مشترك، أن الإجتماع الذي جاء بمبادرة من سعد الدين العثماني ونزار بركة، قد جاء لتقاسم “لتقاسم وجهات النظر حول تطورات الوضع السياسي بالبلاد، وأمام التحديات المعقدة المطروحة اليوم أمام الفاعل الحزبي للنهوض بأدواره التأطيرية والتوجيهية والاقتراحية”.
وجاء في البلاغ، أن الإجتماع تداول في تطورات الوضع السياسي بالمملكة، والتحديات المطروحة أمام الأحزاب للقيام بأدوارها التأطيرية والتوجيهية والإقتراحية، مسجلا السعي لإنجاز “طفرة نوعية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين” “لاستعادة ثقة المواطن للمشاركة في الحياة العامة”.
وأضاف أن الطرفين أكدا على مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي وتسريع وثيرته، بما يعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة، والمكتسبات الديمقراطية والسياسية والتنموية.
كما ثمنت قيادتا الحزبين، بحسب البلاغ “انطلاق ورش المشاورات مع رئيس الحكومة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور، لا سيما الإصلاحات الرامية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية وتقوية المشاركة السياسية، وإلى تخليق الانتدابات التمثيلية، واحترام إرادة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار السياسي والتنموي على الصعيد الوطني والترابي”.
كانت هذه تفاصيل خبر في لقاء تشاوري مشترك.. البيجدي والإستقلال يؤكدان على مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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