كورونا: بلدية الطيرة توصي بعدم إرسال الطلاب إلى المدارس غدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت بلدية الطيرة جلسة طارئة صباح اليوم، الأربعاء، ناقشت فيها آخر التطورات والمستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، وخصوصا ما يتعلق بالطلاب والتعليم في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة.

واتخذت في الجلسة القرارات التالية: توصي البلدية الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والروضات غدا. وسيكون غدا الخميس للتنظيف وتعقيم المؤسسات التعليمية بمشاركة جميع العاملين فيها.

كما تقرر عقد اجتماع آخر، مساء يوم السبت المقبل، للبحث باستمرار سريان هذه التوصية أو إعادة الطلاب للمدارس والروضات.