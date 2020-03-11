الزعتر: إيران تصدِّر الأوبية والأمراض بعد أن كانت تصدِّر الإرهاب

الأربعاء 11 مارس 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن فيروس كورونا جاء ليكشف الغطاء عن الحالة الإيرانية الداخلية ويكشف حالة التردي في المؤسسات الصحية التي باتت عاجزة وتعاني من حالة الشلل ولم تستوعب طريقة التعاطي مع إصابات فيروس #كورونا ، والعمل على احتوائه، فأصبحت إيران تصدر الأوبئة والأمراض بعد أن كانت تصدر الإرهاب.



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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: طغى ملف الحروب الخارجية في الميزانية الإيرانية على الملفات الداخلية وأصبح التركيز الإيراني خارج الحدود الجغرافية الإيرانية على مسألة التطوير الداخلي، وهو بالتالي ما قاد الإيرانيين إلى حالة الفشل في السيطرة على فيروس كورونا واحتوائه.

وتابع: لم تعد إيران دولة صالحة للعيش البشري، ومن الأولوية أن تعلن منظمة الصحة العالمية إيران "دولة منكوبة" حيث جثث "كورونا" المبعثرة ، وارتفاع عدد الإصابات وسط عجز من الحكومة الإيرانية في احتواء الفيروس