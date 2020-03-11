الحكومة اليمنية: الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ اتفاق السويد رغم الميزانية السنوية الكبيرة

الأربعاء 11 مارس 2020

قالت الحكومة الشرعية اليمنية إن بعثة الأمم المتحدة فشلت في تحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاق السويد رغم الميزانية السنوية الضخمة.



وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تعليقاً على وثائق تم تسريبها حول ميزانية بعثة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أنه "رغم الميزانية السنوية الضخمة (..) فشلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاق السويد أو التخفيف من المعاناة الانسانية للمواطنين".

وأضاف الإرياني "فشلت البعثة الدولية في اجبار المليشيا الحوثية على تنفيذ أيا من التزاماتها بموجب اتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وضبط خروقاتها لوقف إطلاق النار".

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ولفت الإرياني إلى أن البعثة الأممي في الحديدة "أكدت بعد بيانها الاخير أنها رهينة لدى المليشيا وواقعة تحت ضغوطاتها وابتزازها وغير قادرة على أداء مهامها بمهنية وحيادية".

وطالب الوزير الأمم المتحدة بتقييم أداء بعثتها لدعم اتفاق الحديدة خلال الفترة الماضية ومراجعة ميزانيتها التي تعكس مستوى الاستهتار بمعاناة ملايين الجوعى والمعدمين.

ودعا الوزير المنظمة الأممية إلى الحيلولة دون تحولها مظلة لأنشطة المليشيا الحوثية الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ووفق وثائق نشرها ناشطون، أظهرت التقارير المالية المتعلقة بالميزانية المقترحة للبعثات السياسية للأمم المتحدة للعام 2020، زيادة مستمرة في عدد الموظفين والنفقات التشغيلية ومخصصات السفريات والإقامة التابعة لمكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن "مارتن غريفيث".