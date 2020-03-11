- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
عرضت الصين إرسال فرق طبية لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني، وانج يي ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الوزير الصيني أعرب عن أمله في أن تحقق العلاقات الثنائية المزيد من التقدم.
من جانبه، قال الوزير الإيطالي، إن حكومة بلاده تتعلم من التجربة الصينية الناجحة في مكافحة الفيروس، واتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره.
وكشف أن هناك نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية في بلاده، معربا عن أمله في أن تساعدها الصين في تلبية احتياجاتها الملحة.
وقال الوزير الصيني إن الشعب الصيني لا ينسى الدعم الذي تلقاه من إيطاليا في بداية أزمة كورونا.
ولفت إلى أنه رغم أن الصين نفسها لا تزال بحاجة إلى كميات كبيرة من المواد الطبية فإنها تعتزم تقديم مساعدات لإيطاليا من بينها أقنعة الوجه، كما ستسرع وتعزز صادراتها من الإمدادات والمعدات لإيطاليا لتلبية احتياجاتها الملحة.
وأوضح أنه إذا ما طلبت إيطاليا، فإن الصين سترسل أطقم طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.