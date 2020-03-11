العراق يلغي صلاة الجمعة في كربلاء خشية كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

أعلنت إدارة مدينة كربلاء، الأربعاء، أن العراق ألغي إقامة صلاة الجمعة في المدينة هذا الأسبوع بسبب المخاوف من فيروس كورونا.



وتجذب كربلاء، مثل مدينة النجف المجاورة، زوارا شيعة من داخل العراق وخارجه. وتم إلغاء إقامة صلاة الجمعة الماضية بالمدينة.

وأعلنت السلطات الصحية في العراق، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد في محافظة بابل العراقية.

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وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 حالات وفاة، من بين 61 حالة إصابة بالفيروس في العراق.

وكانت السلطات العراقية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس المستجد، حيث قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس/آذار، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس/آذار الجاري.

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من 13 دولة، من بينها تركيا، وفرنسا، وإسبانيا، ونيجيريا.