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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 72 والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 72 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتين الأخريين مخالطين لحالة سابقة.
وأضاف أن عدد المتعافين اثنان، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم 5 حالات في الرعية المركزة، إحداها حالة حرجة، وتحدث عن وجود 916حالة في الحجر الصحي.
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