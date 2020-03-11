اخبار العالم

ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 72

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 72 والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 72 حالة.

 

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتين الأخريين مخالطين لحالة سابقة.

 

وأضاف أن عدد المتعافين اثنان، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم 5 حالات في الرعية المركزة، إحداها حالة حرجة، وتحدث عن وجود 916حالة في الحجر الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 72 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا