مقتل ٩ من مسلحي مليشيات الحوثي بينهم الرزامي في باقم بصعدة

الأربعاء 11 مارس 2020

قتل تسعة من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية بينهم قيادي ميداني، اليوم، خلال محاولات تسلل فاشله قامت بها المليشيات في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.



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وأكد مصدر عسكري أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني المرابط في تبة الخزان إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وتكبدت المليشيات على إثرها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

وبيَّن العميد الباهلي أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عدد من مسلحي مليشيا الحوثي أثناء اجتماع لها، بينهم القيادي البارز في صفوف المليشيات المدعو أبو الحسين الرزامي