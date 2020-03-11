الصحة البحرينية تؤكد ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 189 بعد تسجيل 77 حالة جديدة

الأربعاء 11 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن 77 إصابة جديدة بكورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران.



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وأكدت الوزارة، اليوم الأربعاء، 11/آذار/2020، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 189.

وتعد إيران بؤرة للفيروس في المنطقة، حيث انتقل منها إلى لبنان والعراق والكويت وعمان والبحرين والسعودية.